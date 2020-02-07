Челябинцы предложили свои идеи для правок в Конституцию

Все инициативы попадут на стол рабочей группы в Москве.

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Члены Совета Федерации провели встречу со студентами — будущими политологами и юристами — и обсудили предложенные поправки в Конституцию РФ. Как объясняют спикеры, чем больше подобных мероприятий пройдет в преддверии дня общенародного голосования, тем больше мнений из всех слоев населения будет учтено.

«У молодежи, особенно учащейся, всегда очень много предложений, зачастую, в хорошем понимании, креативных и здравых», — отметил представитель Законодательного собрания Челябинской области в Совете Федерации Олег Цепкин.

Одним из первых поступило предложение о наболевшей теме судебной системы Российской Федерации.

«Почему не избирается судебная ветвь власти, я бы предложил закрепить в конституции выборность судей всех уровней», — рассуждает челябинский студент.

Также студентов интересуют вопросы имущества руководителей за пределами РФ, есть инициатива по внесению в Конституцию требования о приравнивании нахождения собственности за пределами России к требованиям о запрете двойного гражданства. Все предложения направят в комитет по конституционному законодательству, далее они попадут на стол рабочей группы.

«Конституция — это основной закон нашей страны, и здесь не может быть каких-то несущественных поправок, все очень важно. Любое изменение в Конституции изменит нашу с вами жизнь, поэтому все те нюансы, которые сейчас обсуждаются, имеют огромный смысл и огромное значение», — сказала сенатор Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.

Сенаторы услышали и мнения лидеров общественных организацией, которые всегда находятся на острие социальных проблем общества и знают обо всем, что беспокоит граждан. Треть поправок касается именно социального блока: МРОТа, прожиточного минимума, а особенно индексации пенсий: предлагается индексировать пенсии без разбивки на работающих и неработающих пенсионеров.

Спикер южноуральского парламента Владимир Мякуш вместе с коллегами предложил поправку, которая наделяет органы муниципальных образований возможностью получения финансирования для исполнения их полномочий.

«Мы все знаем, что муниципальные образования на переднем крае работы с населением, не всегда те полномочия, которые передаются с федерального и регионального уровней в муниципальном образовании подкрепляются финансированием, а без этого невозможно исполнение этих полномочий», — объяснил Владимир Мякуш.

Задача сенаторов — собрать все поправки в единый документ и передать в рабочую группу до 14 февраля.