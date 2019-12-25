«Думал, больше не будут спрашивать»: Алексей Текслер ответил, чем помогли саммиты Челябинску

Часть мероприятий ШОС и БРИКС будут проведены в регионе, благодаря этому удалось улучшить инфраструктуру города.

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Решена задача с аэропортом. На строительство нового терминала было направлено 6 миллиардов рублей федерального бюджета. Теперь челябинская воздушная гавань способна принять любые типы самолетов, даже в непогоду. В июле начнут работу над старым зданием международного терминала.

Еще один видимый результат освоения бюджета — возведение нового общежития ЮУрГУ.

Экология — больная тема региона. Рекультивация свалок — тот проект, который Челябинск начал реализовывать первым среди регионов, несмотря на то, что тема федеральная.

«Саммиты саммитами, но главное сделать много полезного и важного для города. Всего будет больше 20 мероприятий. У нас пройдет 7-8 крупных министерских встреч, столько же форумов, которые соберут большое количество людей. На спортивные игры БРИКС также приедут около 600 человек», — сказал губернатор Алексей Текслер.

В Челябинск приедут люди, которые потом будут делиться своими впечатлениями о нашем крае за пределами региона. Губернатор выразил надежду на то, что у гостей будет возможность отправиться за город и посмотреть красоты южноуральской природы.