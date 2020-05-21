На Зюраткуле ищут дом для Тучки

Сотрудники парка, воспользовались изоляцией, чтобы пристроить местную четвероногую любимицу.

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Сотрудники национального парка в то время, пока туристов на Зюраткуле нет, занялись благородным и добрым делом. Решили найти любящих хозяев для местной собачки, которая прибилась на одну из баз отдыха пару месяцев назад. Помесь таксы с «благородной дворнягой» ласково назвали Тучкой.

«Собака, надо сказать, сообразительная, взгляд умный и понимающий. Понимает людей, когда с ней по-человечески разговорить, скажешь ей: „Ну что ты носишься, устала ведь уже, иди отдыхать!“ — она пойдет и ляжет в свою конурку, сделанную на быструю руку людьми, которые ее приютили. Ест все, даже хлеб, если он пахнет колбасой», — шутят сотрудники парка.

По их словам, Тучке примерно год. За летний сезон они надеются найти ей новый дом, чтобы уже с новыми хозяевами она также весело и озорно бегала по травке, как сейчас делает это в национальном парке.