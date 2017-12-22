/ Владимир Бурматов и Борис Дубровский совместно продвинули полезные для Челябинской области законы

В силу вступили законопроекты по экологии, зоозащите и статусе ТОСЭР для «запреток».

Государственная Дума завершила осеннюю сессию, сейчас подводятся итоги работы депутатов. Владимир Бурматов стал рекордсменом по количеству внесенных и принятых законодательных инициатив. Он продвинул ряд полезных для Челябинской области законов и добился выделения денег из федерального бюджета в регион. На дворы и леса поступит больше 130 миллионов рублей.



Нам снова удалось добиться выделения около миллиарда рублей на благоустройство челябинских дворов. Я считаю эту программу успешной, в ней приняли участие десятки тысяч южноуральцев, которые своими глазами увидели, как преобразились их дворы, парки и скверы. Также нам удалось привлечь 113 миллионов рублей федеральных средств на утилизацию мусора. Это средства экологического сбора, и наш регион стал рекордсменам по выделенным на эти цели деньгам. Еще 20 миллионов рублей из федерального бюджета получит наша область на защиту лесов, это тоже важнейший вопрос для нашего региона, где часто случаются лесные пожары. — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Также, слушание прошел закон о наделении закрытых городов статусом ТОСЭР. Потенциальные резиденты ТОСЭР в «запретках» уже планируют реализовать 25 проектов с объемом инвестиций 9,4 миллиардов рублей, которые позволят создать дополнительно 1,8 тысяч рабочих мест. С просьбой лоббировать это закон обратился губернатор Борис Дубровский. Также совместно был сделан шаг в сторону улучшения экологической ситуации в регионе.



По словам парламентария, все эти инициативы родились из проблем, с которыми регулярно сталкивалась Челябинская область в последнее время, законы были приняты и поддержаны общественностью.

