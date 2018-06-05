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/ Промышленный кластер в Челябинской области позволит отказаться от импорта

Промышленный кластер в Челябинской области позволит отказаться от импорта

Производство деталей строительных и сельскохозяйственных машин вошло в федеральный реестр.
сегодня в 14:12
  |  Общество

Импортозамещающий промышленный кластер в Челябинской области получил поддержку на федеральном уровне. Министерство промышленности и торговли России включила его в специальный реестр. Участники кластера — десять предприятий машиностроительной отрасли, научно-образовательное учреждение и «Центр компьютерного инжиниринга». Только за прошлый год общая выручка составила более 1 миллиарда рублей. Соглашение о создании в регионе промышленного кластера по производству деталей и узлов дорожных строительных и сельскохозяйственных машин подписал губернатор Челябинской области Борис Дубровский в октябре прошлого года.

Включение нашего кластера в федеральный реестр означает, что он соответствует всем предъявляемым к нему строгим требованиям и может рассчитывать на дополнительные меры стимулирования предпринимательской активности. Принципиальным моментом нашей работы над получением статуса был тот факт, что деятельность кластера нацелена на реализацию импортозамещающих проектов. Мы благодарны федеральному министерству за качественную оценку нашей деятельности в этом направлении. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Предполагается, что такое производство полностью обеспечит производителей отечественной дорожной, строительной и сельскохозяйственной техники высокотехнологичными деталями. Так автоматически отпадет необходимость покупать аналогичную продукцию за рубежом.

В дальнейших планах развития Южно-Уральского промышленного кластера — создание собственного производства внедорожных и дорожно-строительных машин с гусеничным движителем с новой системой бесступенчатого дифференциального механизм поворота со следящей системой управления.

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