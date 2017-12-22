/ Инвестпривлекательность Южного Урала повысили за счет сокращения сроков оформления имущества

Бизнесменам стало в два раза проще взаимодействовать с кадастровой палатой.

Сегодня Челябинская область предлагает бизнесменам множество преимуществ, что делает регион инвестиционно привлекательным. Например, предпринимателям легко оформить земельные участки и недвижимое имущество и поставить их на кадастровый учет. Выдача соответствующего разрешения теперь занимает пять дней, хотя в среднем по России этот срок — неделя. Схемы земельных участков оформляются полмесяца, адрес присваивается чуть больше двух недель. Раньше это занимало месяц.



Взаимодействие бизнеса с чиновником при приеме документов исключается. Со стороны кадастрового учета мы гарантируем сокращенные сроки рассмотрения документов, всегда открыты для диалога. Если есть проблемные моменты, мы стараемся решить их оперативно. Доля услуг по постановке на кадастровый учет, поданных через МФЦ, составляет 96 практически процентов, что также показывает положительную динамику относительно начала года. — сообщила и.о. директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области Ирина Воронина.

Напомним, что в рейтинге инвестпривлекательности регионов Челябинская область занимает 22 место. Губернатор Борис Дубровский поставил цель на 2018 год — войти в 20 лучших, но главная задача — занять место в первой десятке.