/ Борис Дубровский: «ВСМ дает выход Челябинской области к сверхкоридору „Евразия“»

Глава региона назвал одобрение проекта эпохальным событием.

Губернатор Челябинской области отметил открытие новых возможностей для региона после одобрения правительством плана строительства ВСМ. Борис Дубровский рассчитывает, что Южный Урал встроится в агломерацию. Проект ВСМ включен в Транспортную стратегию до 2030 года, однако запуск может произойти раньше. Это связано с намерением Екатеринбурга провести ЭКСПО-2025.

Премьер-министр особо подчеркнул, что «это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль». Трудно не согласиться с этой оценкой, и я уверен, что теперь этому проекту будет придан мощный импульс. Проект Уральской ВСМ органично укладывается в логику стратегии пространственного развития, о которой сказал Президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Это также дает выход Челябинской области к железнодорожному сверхкоридору «Евразия», который станет крупнейшим транснациональным логистическим проектом на евразийском континенте. Я поздравляю всех жителей Челябинской области с этим эпохальным для региона событием и настраиваю всех на большую созидательную работу. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Возможность участия в реализации проекта рассматривают крупные южноуральские предприятия. Например, Челябинский металлургический комбинат, Русская медная компания, Челябинский трубопрокатный завод.

Напомним, накануне Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали. Объект, который построят в регионе, включен в транспортную стратегию страны.