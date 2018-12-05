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/ Технику на 250 миллионов рублей получили южноуральские аграрии

Технику на 250 миллионов рублей получили южноуральские аграрии

Благодаря субсидиям от правительства было заменено 712 единиц техники.
сегодня в 11:25
  |  Общество

В 2018 году, благодаря ежегодным региональным субсидиям на приобретение сельскохозяйственной техники, 250 предприятий и фермерских хозяйств обновили 712 единиц техники и оборудования.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2015 году подписал распоряжение о ежегодных региональных субсидиях на приобретение с/х техники. Впервые было выплачено 15 миллионов рублей, благодаря которым были частично возмещены средства на 59 единиц техники. В последующие годы размер субсидий увеличивался, а с ним и количество закупленной техники. В 2016 году — 60 миллионов рублей и 314 машин, в 2017 — 200 миллионов рублей. В 2018 году на модернизацию агропроизводства было направлено 250 миллионов рублей, на которые было закуплено 712 единиц техники и оборудования.

Наш агропромышленный комплекс интенсивно развивается и занимает лидирующие позиции в стране по целому ряду направлений производства продуктов питания. Без современных технологий обеспечить динамичное развитие отрасли невозможно. Поэтому мы ежегодно увеличиваем сумму в областном бюджете на выплату субсидий на приобретение новой сельхозтехники и оборудования. Такие вложения дают экономический эффект и обеспечивают рост объемов производства в агропромышленном комплексе. Важно, что мы также поддерживаем и наши машиностроительные предприятия, которые производят конкурентоспособную и качественную сельхозтехнику и оборудование. — отметил глава региона Борис Дубровский.

Кроме того, на федеральном уровне для сельскохозяйственных предприятий действует программа «1432», которая называется так по номеру постановления Правительства Р Ф. Эта программа позволяет приобретать технику и оборудование отечественного производства по льготной схеме. Предприятия, которые входят в специальный реестр, предоставляют технику аграриям со скидкой от 15 до 30%, а государство, в свою очередь, возмещает доходы компаниям-производителям техники.

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