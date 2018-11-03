/ За безопасностью челябинцев в День народного единства проследят полицейские

Горожанам советуют не дебоширить.

Из-за проведения ноябрьских праздничных мероприятий челябинский полицейский гарнизон был переведен на усиленный режим службы. Осуществлять охрану общественного порядка стражи закона будут в период со второго по пятое ноября 2018 года при подготовке и проведении на территории города Челябинска массовых мероприятий, посвященных празднованию «Дня народного единства» и годовщине Великой октябрьской социалистической революции.

В УМВД России по городу Челябинску при этом напоминают челябинцам о недопустимости нарушений общественного порядка и об ответственности за нарушения законов Российской Федерации.