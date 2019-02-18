/ О планах по улучшению экологии рассказал Борис Дубровский

В интервью «Интерфаксу» глава региона затронул ряд важных экологических вопросов.





О решении экологических проблем, а также о целях в области улучшения экологии, сегодня, 18 февраля, в интервью «Интерфаксу» рассказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По словам главы региона, двум главным городам области — Челябинску и Магнитогорску — необходимо снизить нагрузку на окружающую среду.

Хочу отметить, что отличие нацпроекта «Экология» от всех других в том, что из суммы сформированных в нем инвестиций максимальная часть — это деньги промышленности, тех предприятий, которые накладывают на окружающую среду основную нагрузку. Для Челябинска — это металлургический комбинат, электрометаллургический, цинковый завод, тракторный и другие большие предприятия. Инвестиции в модернизацию — это то, что должен сделать бизнес, и они реально этим занимаются. Мы подписали соглашения с каждой компанией, предприятия проводят независимые экологические аудиты, чтобы определить, насколько их намеченные программы соответствуют современным требованиям к выполнению задачи. У власти своя ответственность — это городская свалка, которую мы с сентября прошлого года закрыли, а теперь должны провести ее полную рекультивацию. — сказал Борис Дубровский.

Упомянул глава региона и совместный проект с «НОВАТЭКом» по переводу транспорта на газомоторное топливо, в рамках которого компания поставит по области сеть заправок, а регион будет покупать автобусы, работающие на сжиженном газе. По словам Бориса Дубровского, это снизит нагрузку на окружающую среду.

Кроме того, для региона очень важно получить закон о квотировании выбросов, работа над которым ведется давно.

Он будет касаться только Челябинской области. Мы предполагаем, что станем пилотным регионом, где будет выработана законодательная практика по применению этого закона. В итоге мы получим практику управления процессами совместно с промышленностью. Причем слово «вместе» здесь для меня ключевое, потому что все основные ресурсы для достижения цели сосредоточены именно у промышленности. Кроме того, без общего понимания достичь поставленной цели невозможно. — сказал Борис Дубровский.

Губернатор отметил, что видит в руководителях предприятий понимание того, что устойчивое развитие невозможно без диалога с обществом. Кроме того, Борис Дубровский напомнил о том, что регион готовится принять саммиты ШОС и БРИКС, и именно поэтому региону нужно достичь максимального эффекта уже к 2020 году.