/ Южноуральцы будут смотреть бесплатно 20 каналов в цифровом вещании

До конца года появится новый пакет общедоступного телевидения.

Доступным должно стать телевидение для всех жителей Челябинской области. Поэтому сейчас каналы активно переводят на цифровое вещание. Переход к «цифре» называют новым этапом развития телевидения. Этот сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта, а за просмотр каналов цифрового телевидения не придется платить. К концу 2018 года таких общедоступных каналов станет 20.

Во всех населенных пунктах Челябинской области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». К концу 2018 года жители Челябинской области получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ). — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

Чтобы принимать бесплатное цифровое телевидение, нужно купить специальную антенну. Современные телевизоры с ней сразу получают доступ к пакету каналов, а вот старые устройства необходимо снабдить цифровой приставкой. Антенны стоят от 300 рублей, а приставки — от 700. Продаются они во всех магазинах, торгующих электроникой.

Сможете ли вы смотреть любимые каналы после перехода на цифровое вещание? Проверьте характеристику своего оборудования (описана на сайте производителя):

Телевизор

Прием сигнала, тюнер

Поддерживаемый цифровой стандарт: DVB-T2

Видеокодек

Поддерживаемый формат: MPEG-4





Цифровая приставка (для аналогового телевизора)



Характеристики видео

Поддерживаемый цифровой стандарт: DVB-T2, режим Multiple PLP





Видеокодек

Поддерживаемый формат: MPEG-4

Телевизионная антенна

Тип: дециметровая (ДМВ/UHF) или всеволновая (МВ/ VHF и ДМВ/UHF)

Кабель

Волновое сопротивление: 75 Ом