/ Переходу на цифровое телевидение посвятили пресс-конференцию

Мероприятие в прямом эфире покажут на 1obl.tv.

Когда Южный Урал перейдет на цифровое телевидение и какие каналы будут доступны, расскажут специалисты на пресс-конференции, посвященной цифровому эфирному телевидению. Обо всех изменениях, ожидающих телезрителей, расскажет директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Алексей Ивонин и первый замминистра информационных технологий и связи области Игорь Фетисов.

На Южном Урале построена сеть цифрового эфирного телерадиовещания. 98,94% населения могут смотреть до 20 цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов. Жителям также доступны региональные программы и новости ГТРК «Южный Урал» в составе первого мультиплекса. — сообщил директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Алексей Ивонин.

Пресс-конференцию в прямом эфире можно будет увидеть на «Онлайн ТВ» 27 сентября. Начало в 11:00.