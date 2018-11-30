/ Недостроенную ДШИ № 2 в Миассе закончат, благодаря Борису Дубровскому

Местные жители 14 лет ждали, когда вторую половину здания школы искусств отремонтируют и достроят, и вскоре это случится.

Губернатор Челябинской области посетил корпус Детской школы искусств № 2, который не был достроен с 2004 года. Тогда открыли только половину здания, а на вторую половину у города не хватило средств. Инициативные родители пытались добиться выделения денег, но безрезультатно.

Поскольку школа находится в одном из самых больших районов города, вторая половина здания ей просто необходима. На данный момент все желающие посетить ДШИ не могут в ней поместиться.

Без второй половины здания мы не сможем охватить всех желающих. На данный момент в ДШИ № 2 занимается 437 детей, по проекту, после ремонта, охват должен увеличиться до 700 человек. Также мы планируем открыть эстрадно-джазовое и театральное отделение, поскольку на них есть спрос, а в городе таких отделений нет. Сейчас нам не хватает места, педагоги вынуждены проводить по три разных дисциплины в одном кабинете. — рассказывает Татьяна Фильшина, директор ДШИ № 2 г. Миасс.

Глава региона согласился, что школу искусств необходимо ремонтировать и пообещал предоставить помощь. Также он отметил, что на время ремонта занятия детей нужно будет перенести на другую площадку.

Мы будем капитально ремонтировать всё здание. Сейчас надо найти решение, как организовать учебный процесс, пока будет идти ремонт. Помещения, которые временно смогут принять детей, в Миассе есть — глава примет решение, где это будет сделано. Договорились, что до нового года. За год капитально отремонтируем здание: приведем в порядок и внешний, и внутренний вид, оно будет отвечать всем современным требованиям.— сообщил Борис Дубровский.