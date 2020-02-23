Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дела об убийстве подростка в Челябинске

Молодого человека ударили ножом после конфликта.

Послушать 00:00

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве семнадцатилетнего парня в Челябинске. По факту происшествия СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования установить не только все обстоятельства и участников преступления, но причины и условия ему способствовавшие. Кроме того, глава ведомства поручил оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку, а также содействие в организации похорон», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 22 февраля. Подростки увидели, как к девушкам пристают нетрезвые мужчины. Молодые люди решили вмешаться, началась драка, в ходе которойдвадцатишестилетний оппонент ударил семнадцатилетнего парня ножом. Молодого человека госпитализировали, но он скончался в медучреждении.