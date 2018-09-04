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/ Челябинцы могут купить «друга на час» по объявлению на популярном портале

Челябинцы могут купить «друга на час» по объявлению на популярном портале

Психологи предупреждают, ждать реальной помощи не стоит.
сегодня в 18:22
  |  Общество

На рынке услуг Челябинска появилось новое предложение — горожане могут завести себе временного друга за деньги. С товарищем заключается двусторонний договор, в нем прописан пункт о конфиденциальности. Подобное предложение нашло отклик у челябинцев, возможность пообщаться за деньги вызывает интерес у одиноких людей.

Чаще всего с проблемами сталкиваются школьники и студенты. Они сталкиваются с давлением со стороны, с родительским влиянием. Родители пытаются навязать свое мнение. Особенно остро эта проблема стоит среди школьников, поступающих в университет. Мамы и папы пытаются навязать свое мнение, школьники же, не находя в том, куда их отправляют, замыкаются в себе. Мы помогаем им раскрыться, даем возможность выговориться. — рассказал сайту «Первый областной» друг на час Максим Проскуряков.

Как признается автор объявления, он не имеет профильного образования, но компенсирует это обстоятельство богатым жизненным опытом.

По мнению психолога, рекомендации «друга на час» не имеют ценности. Но в данном случае это не важно. Отсутствие профессиональных навыков компенсируется стремлением помочь собеседнику. Однако рассчитывать на реальную помощь все же не стоит.

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