Объявления с заголовками «Муж на час» уже никого не удивляют. Сфера услуг растет и сегодня россиянами предлагают по часам еще и дружить. Эксперты Авито проанализировали рынок и сделали выводы, что больше всего в дружбе нуждаются москвичи, петербуржцы и челябинцы. За год услуга упала в цене более, чем на 6 процентов.
Рейтинг составляется уже не в первый раз. В этом году, как и в прошлом верхние места на пьедестале заняли Москва и Санкт-Петербург, а замкнул тройку лидеров Челябинск.
В Топ-10 вошли следующие города:
1. Москва — 69,9%
2. Санкт-Петербург — 12,8%
3. Челябинск — 3,4%
4. Саратов — 2,5%
5. Краснодар — 1,5%
6. Уфа — 1,3%
7. Казань — 0,6%
8. Самара — 0,6%
9. Екатеринбург — 0,4%
10. Нижний Новгород — 0,3%
Вместе со спросом растет и предложение. В среднем по стране за год оно выросло на 4,7 процента в сравнении с прошлым годом.
«Сегодня, ехал в машине слушал радио, услышал про эту услугу, которая набирает популярность, решил: почему бы и не попробовать», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Евгений Прядко, автор одного из объявлений «Друг на час».
«Средний чек» — 1 238 рублей, максимальная цена на услугу «Друг на час» также была зафиксирована в Челябинске. Она составила 5 300 рублей. В этом столица Южного Урала обогнала даже Москву. В основном такие друзья берут порядка 1 000 рублей в час.
Спектр предложений от почасовых друзей так же разнится: притвориться женихом во время встречи с родителями, сходить вместе в театр, прогуляться по городу или просто выслушать. Главное правило большинства «Друзей на час» — сохранение конфиденциальности.