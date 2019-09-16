Сколько стоит дружба? В Челябинске набирает популярность новая услуга

По объявлениям «Друг на час» чаще обращаются только в Москве и Санкт-Петербурге.

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Объявления с заголовками «Муж на час» уже никого не удивляют. Сфера услуг растет и сегодня россиянами предлагают по часам еще и дружить. Эксперты Авито проанализировали рынок и сделали выводы, что больше всего в дружбе нуждаются москвичи, петербуржцы и челябинцы. За год услуга упала в цене более, чем на 6 процентов.

Рейтинг составляется уже не в первый раз. В этом году, как и в прошлом верхние места на пьедестале заняли Москва и Санкт-Петербург, а замкнул тройку лидеров Челябинск.

В Топ-10 вошли следующие города:

1. Москва — 69,9%

2. Санкт-Петербург — 12,8%

3. Челябинск — 3,4%

4. Саратов — 2,5%

5. Краснодар — 1,5%

6. Уфа — 1,3%

7. Казань — 0,6%

8. Самара — 0,6%

9. Екатеринбург — 0,4%

10. Нижний Новгород — 0,3%

Вместе со спросом растет и предложение. В среднем по стране за год оно выросло на 4,7 процента в сравнении с прошлым годом.

«Сегодня, ехал в машине слушал радио, услышал про эту услугу, которая набирает популярность, решил: почему бы и не попробовать», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Евгений Прядко, автор одного из объявлений «Друг на час».

«Средний чек» — 1 238 рублей, максимальная цена на услугу «Друг на час» также была зафиксирована в Челябинске. Она составила 5 300 рублей. В этом столица Южного Урала обогнала даже Москву. В основном такие друзья берут порядка 1 000 рублей в час.

Спектр предложений от почасовых друзей так же разнится: притвориться женихом во время встречи с родителями, сходить вместе в театр, прогуляться по городу или просто выслушать. Главное правило большинства «Друзей на час» — сохранение конфиденциальности.