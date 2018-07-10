/ Древние шахты обнаружили под Чесмой археологи педагогического университета

В исследовании памятника принимали участие студенты исторического факультета ЮУрГГПУ, геологи института минералогии УрО РАН и Ильменского государственного заповедника из Миасса. Во время изучения шахт были найдены керамические сосуды, относящиеся к раннему железному веку, кости животных и следы от костров. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Чесменского района.
Отметим, что медный рудник «Новотемирский» изучают с прошлого года. Его относят к уникальным памятникам древнейшей истории металлургии Южного Зауралья.