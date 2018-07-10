/ Древние шахты обнаружили под Чесмой археологи педагогического университета

На месте добычи руды остались костровища, кости и посуда.

Очень древние шахты нашли под Чесмой археологи ЮУрГГПУ. За две недели, проведенные юными специалистами на руднике «Новотемирский», было установлено, что и 4 тысячи лет назад для добычи медных минералов использовали не открытый способ. Целый ряд вертикальных и горизонтальных шахт петляет в горной породе.

В исследовании памятника принимали участие студенты исторического факультета ЮУрГГПУ, геологи института минералогии УрО РАН и Ильменского государственного заповедника из Миасса. Во время изучения шахт были найдены керамические сосуды, относящиеся к раннему железному веку, кости животных и следы от костров. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Чесменского района.

Отметим, что медный рудник «Новотемирский» изучают с прошлого года. Его относят к уникальным памятникам древнейшей истории металлургии Южного Зауралья.