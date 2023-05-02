В Челябинске ищут подрядчика для реставрации исторической стены на набережной Миасса

На работы готовы выделить 1,1 млн рублей

Источник фото — конкурсная документация

«Подпорная стена вдоль южного берега реки Миасс представляет собой хорошо сохранившийся фрагмент каменной кладки, а также примыкающую к ней со стороны реки многослойную каменную вымостку. Кладка установлена на скальный выход коренного берега реки Миасс, камни уложены с перевязкой на известковом растворе, плотно подогнаны друг к другу»,

— говорится в техзадании к контракту.

Источник схемы — конкурсная документация