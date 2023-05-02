В Челябинске планируют провести реставрацию и консервацию исторической подпорной стены вдоль южного берега реки Миасс. Для этого МБУ «Геоцентр» объявило аукцион по поиску подрядчика, который займется работами. На них готовы выделить чуть больше 1,1 млн рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.
Источник фото — конкурсная документация
Речь идет о сохранении культурного слоя XVII—XIX веков от улицы Кирова до створа улицы Пушкина в Центральном районе. Подпорная стена находится возле Картинной галереи. Краеведы считают, что ее возраст составляет 170 лет.
«Подпорная стена вдоль южного берега реки Миасс представляет собой хорошо сохранившийся фрагмент каменной кладки, а также примыкающую к ней со стороны реки многослойную каменную вымостку. Кладка установлена на скальный выход коренного берега реки Миасс, камни уложены с перевязкой на известковом растворе, плотно подогнаны друг к другу», — говорится в техзадании к контракту.
В кладке прорастают деревья. В центральной части подпорной стены есть обрушения. На другом участке видно выпадение камней.
Источник схемы — конкурсная документация
Работы должны провести с даты заключения контракта и до 30 июня 2023 года.
Напомним, в 2019 году подпорную стену в центре Челябинска повредили во время строительных работ на пешеходной набережной. Это стало причиной расторжения договора с подрядчиком ООО «Урал-сервис-групп». Однако во время инспекции специалисты обнаружили еще более старинную подпорную стенку.
В 2021 году новый контракт заключили с ООО «Строймеханизация». Тогда подрядчик прокомментировал, что в обязанности компании работы по консервации, частичному или полному сохранению старой каменной набережной города Челябинска не входили. В свою очередь, Госкомитет охраны объектов культурного наследия региона подал иск к организации в Арбитражный суд Челябинской области.
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