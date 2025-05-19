Дождливой выдастся предпоследняя неделя мая в Челябинской области

К выходным похолодает

В Челябинской области на наступившей неделе дожди ожидаются вплоть до выходных. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, но температура сохранится высокой — до +20 градусов. К выходным синоптики обещают небольшое похолодание. Подробнее о погоде с 19 по 25 мая — в материале ИА «Первое областное».

Ожидается, что большую часть недели в Челябинской области будет преобладать циклоническая активность. Во вторник днем регион окажется во власти циклона, сформировавшегося над Средним Поволжьем, который принесет дожди, грозы и сильный ветер, сообщают синоптики.

Согласно долгосрочному прогнозу, осадки и ветер начнут ослабевать в пятницу, когда уральские регионы окажутся на холодной периферии антициклона.

В Челябинске до четверга столбики термометров будут подниматься до +20…+22 градусов. Небольшие дожди, возможны грозы. В пятницу температура снизится до +17 градусов, небольшой дождь сохранится. В субботу и воскресенье будет еще прохладнее — около +14 градусов. Осадков не будет лишь в воскресенье.

На юге области сегодня и в среду температура поднимется до +23 градусов и обойдется без осадков. Во вторник синоптики обещают +18 градусов и дождь. В четверг и пятницу — аналогично. В выходные без осадков, но также похолодает до +15 градусов.

На севере Челябинской области будет прохладнее, чем на остальной территории, — +17…+19 градусов на протяжении всей недели. Дожди. В субботу температура упадет до +12 градусов.

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