Дожди с грозами и градом пройдут в Челябинской области 12 июня

Ветер усилится до 18 метров в секунду

Длинные выходные в Челябинской области стартуют с непогоды: в большинстве районов пройдут дожди, местами с грозами и градом. При грозах ветер может усилиться до 18 метров в секунду — а это почти штормовые значения, предупредили в областном Гидрометеоцентре.

Синоптики уточняют, что погода будет неустойчивой до конца недели, то есть все выходные.

«Челябинская область окажется под влиянием обширной области пониженного давления. При высоких дневных температурах в насыщенном влагой воздухе будут происходить активные конвективные процессы, что обусловит локальные ливневые дожди с грозами и другими явлениями», — уточнили в Челябинском гидрометеоцентре.

Согласно долгосрочному прогнозу, дожди с грозами ожидаются вплоть до субботы, 14 июня. Но порывы ветра будут не такими сильными, как 12-го. Температура воздуха сохранится высокой — до +28 градусов.