Отопительный сезон стартовал в Магнитогорске

В это же время местную трассу занесло снегом.

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Сегодня, 23 сентября, в Магнитогорске был дан старт отопительному сезону. Подключать тепло начали в детских садах, школах, больницах и других учреждениях социальной сферы. В дома жильцов тепло придет в ближайшие три дня.

Погода же в Магнитогорске сама «просит» включить отопление.

В сети появилось видео, снятое, по всей видимости, на камеру видео-регистратора. Предположительно сделаны кадры были на автодороге Магнитогорск — Белорецк, а ситуация сильно повеселила автора ролика.

Автомобили едут, значительно снизив скорость, опасаясь заносов на заснеженной трассе. Обочины и само дорожное полотно значительно занесло снегом. Тем не менее, автор видео предположил, что через некоторое время он все же растает и опять оголит серый асфальт.

В комментариях к посту жители Челябинской области делились впечатлениями от первого снега из разных уголков региона.

«О, можно уже боком в поворот влетать и на столб наматываться?», — предположил Егор Чиж, намекая, по всей видимости, что пора автомобилистам «переобуваться».

Напомним, снег в выходные выпал и на Уреньге., пролетал в Сатке, а сегодня дошел и до Магнитогорска.