«Довести ситуацию до абсурда»: челябинка вяжет необычные маски

Мастерица сделала даже «коронавирусную» шапку.

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Челябинка Юлия Пупкина раньше вязала детские головные уборы. А теперь, вооружившись спицами, создает маски и шапки доктора чумы 17-го века.

«Учитывая обстановку вокруг, ту истерию, что граничит с неадекватностью, и очень хотелось на это посмотреть со стороны, ну довести ситуацию до абсурда, чтобы люди глянули на ситуацию с другой стороны», — поясняет Юлия.

А вот крупные торговые сети челябинска придумали свой «бизнес в бизнесе». Стали продавать «наборы паникера». Корзины содержат гречку, сахар, муку, растительное масло, макароны, а также туалетную бумагу и влажные салфетки. Цена такого «карантинного счастья» — от 1300 до 3000 рублей.