100 тысяч масок привезут сегодня в Челябинскую область

Еще полтора миллиона будут поставлены на днях.

Послушать 00:00

Алексей Текслер утром сообщил, что сегодня ожидается поставка 100 тысяч защитных масок, произведенных в Еманжелинске. В городе было организовано собственное производство. Оно рассчитано на выпуск 15 тысяч изделий в день.

«Плюс, в соответствии с распределением промторга, до третьего апреля мы планируем получить еще полтора миллиона масок. Все они будут поступать к нам в аптеки, в больничные учреждения. Плюс у нас есть производство в Челябинске, ведем переговоры по поставкам в регион, до этого они поставляли централизованным образов по РФ», — отметил губернатор.

Правительство Челябинской области делает все возможное, чтобы обеспечить население защитными масками и закрыть вопрос нехватки их в аптеках. При этом, губернатор отметил, что медицинские учреждения полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. В том числе в настоящее время формируется резерв защитных медицинских костюмов.