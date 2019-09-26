Доверил машину пьяному «бесправнику» и поплатился

Между Саткой и Бакалом в Челябинской области произошло ДТП.

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25 сентября на дороге между Саткой и Бакалом произошло ДТП. В кювет вылетел ВАЗ-2112. Водитель автомобиля гнал так, что не справился с управлением и съехал в кювет. За пределами дороги автомобиль столкнулся с неожиданным препятствием в виде дерева.

«В результате водитель и пассажир 21- летние молодые парни, получили телесные повреждения, были госпитализированы», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

В дальнейшем выяснилось, что за рулем находился даже не хозяин машины, владелец сидел на пассажирском сиденье. Кроме того, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.