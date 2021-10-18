«Наша стратегия была лучшей!» — чемпионы мира по киберспорту

Победители международного турнира по Dote 2 из России поделились эмоциями после успеха

Участники российской команды Team Spirit, сенсационно выигравшие 18 миллионов долларов на международном турнире по компьютерному спорту, раскрыли секрет своего успеха. По словам спортсменов, все решила тщательная подготовка к соревнованиям по Dote 2 и правильно выбранная стратегия.

Поздно вечером 17 октября российская команда Team Spirit стала победителем крупнейшего международного турнира по Dota 2 — The International 2021. В финальной игре российская команда одолела китайскую PSG. LGD — фаворита турнира, победу которой пророчили многие букмекеры. Однако россияне сумели выиграть турнир.

Победный состав Team Spirit был образован всего за год до эпохальной битвы с китайцами — Ярослав Найдёнов (Miposhka), Илья Мулярчук (Yatoro), Александр Хертек (TORONTOTOKYO) и Магомед Халилов (Collapse) вошли в состав команды лишь в 2020-м. Последним, кто присоединился к Team Spirit, стал Мирослав Колпаков (Miroslaw) — он приступил к тренировкам в роли семи-саппорта команды только летом 2021 года.

Сегодня, 18 октября, ребята находились вне зоны действия для российских СМИ. И все потому, что менеджеры команды попытались оградить их от пытливых журналистов, дав возможность отдохнуть после эпохального турнира и свалившегося на игроков счастья. Тем не менее, ребята успели поделиться своими эмоциями и впечатлениями в коротком видео, которое разместили на странице команды Team Spirit в соцсетях.

«Чувствую себя отлично! День удачный, выиграли финал! Надеюсь, встретимся через год снова в финале. Я верил, что мы можем зайти далеко. Мы долго готовились, тренировались. Начали турнир не очень хорошо, был мандраж. Но сумели себя переосилить, собрались и показали, что можем биться с лучшими командами мира. Все парни здорово отыграли. Мы выбрали лучшую стратегию на турнир, и это сработало!», — сказал один из участников команды, Александр Хертек.

Весомый вклад в командный успех сделал капитан команды, Ярослав Найденов из Златоуста.

«Каждый раз перед сном я представлял, как мы побеждаем. Как будто испытывал эти победные эмоции, максимально их визуализировал. Может быть, это помогло психологически подготовиться и почувствовать уверенность в себе?»,— задает риторический вопрос южноуральский спортсмен.

Финал главного киберспортивного турнира по Dota 2 традиционно привлёк огромное внимание со стороны зрителей. Но успешное выступление российской команды подстегнуло интерес среди русскоязычных пользователей. По данным аналитического сервиса Esports Charts, на пике The International 10 в 2021 году смотрели более 1,2 миллиона русскоязычных зрителей, а общемировой пик за исключением китайских платформ составил 2,7 миллиона. Оба показателя — рекордные в истории турнира.

Во время матча тысячи болельщиков комментировали ход игры в соцсетях, а сразу после победы Team Spirit принялись поздравлять команду и конкретных игроков, вспоминать их путь на турнире и шутить о победе, призовом фонде и отношении в России к Dota и видеоиграм в целом.

Эксперты считают, что разгром китайцев из PSG. LGD и огромные, даже по меркам профессиональных соревнований, призовые могут подхлестнуть интерес к киберспортивным дисциплинам в России и на следующий The International может выйти сразу несколько команд из РФ. Team Spirit также вошла в историю как одна из самых юных команд турнира — некоторые игроки, например Магомед Халилов, родились в 2002 году.