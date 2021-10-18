Участники российской команды Team Spirit, сенсационно выигравшие 18 миллионов долларов на международном турнире по компьютерному спорту, раскрыли секрет своего успеха. По словам спортсменов, все решила тщательная подготовка к соревнованиям по Dote 2 и правильно выбранная стратегия.
Поздно вечером 17 октября российская команда Team Spirit стала победителем крупнейшего международного турнира по Dota 2 — The International 2021. В финальной игре российская команда одолела китайскую PSG. LGD — фаворита турнира, победу которой пророчили многие букмекеры. Однако россияне сумели выиграть турнир.
Победный состав Team Spirit был образован всего за год до эпохальной битвы с китайцами — Ярослав Найдёнов (Miposhka), Илья Мулярчук (Yatoro), Александр Хертек (TORONTOTOKYO) и Магомед Халилов (Collapse) вошли в состав команды лишь в 2020-м. Последним, кто присоединился к Team Spirit, стал Мирослав Колпаков (Miroslaw) — он приступил к тренировкам в роли семи-саппорта команды только летом 2021 года.
Сегодня, 18 октября, ребята находились вне зоны действия для российских СМИ. И все потому, что менеджеры команды попытались оградить их от пытливых журналистов, дав возможность отдохнуть после эпохального турнира и свалившегося на игроков счастья. Тем не менее, ребята успели поделиться своими эмоциями и впечатлениями в коротком видео, которое разместили на странице команды Team Spirit в соцсетях.
«Чувствую себя отлично! День удачный, выиграли финал! Надеюсь, встретимся через год снова в финале. Я верил, что мы можем зайти далеко. Мы долго готовились, тренировались. Начали турнир не очень хорошо, был мандраж. Но сумели себя переосилить, собрались и показали, что можем биться с лучшими командами мира. Все парни здорово отыграли. Мы выбрали лучшую стратегию на турнир, и это сработало!», — сказал один из участников команды, Александр Хертек.
Весомый вклад в командный успех сделал капитан команды, Ярослав Найденов из Златоуста.
«Каждый раз перед сном я представлял, как мы побеждаем. Как будто испытывал эти победные эмоции, максимально их визуализировал. Может быть, это помогло психологически подготовиться и почувствовать уверенность в себе?»,— задает риторический вопрос южноуральский спортсмен.
Финал главного киберспортивного турнира по Dota 2 традиционно привлёк огромное внимание со стороны зрителей. Но успешное выступление российской команды подстегнуло интерес среди русскоязычных пользователей. По данным аналитического сервиса Esports Charts, на пике The International 10 в 2021 году смотрели более 1,2 миллиона русскоязычных зрителей, а общемировой пик за исключением китайских платформ составил 2,7 миллиона. Оба показателя — рекордные в истории турнира.
Во время матча тысячи болельщиков комментировали ход игры в соцсетях, а сразу после победы Team Spirit принялись поздравлять команду и конкретных игроков, вспоминать их путь на турнире и шутить о победе, призовом фонде и отношении в России к Dota и видеоиграм в целом.
Эксперты считают, что разгром китайцев из PSG. LGD и огромные, даже по меркам профессиональных соревнований, призовые могут подхлестнуть интерес к киберспортивным дисциплинам в России и на следующий The International может выйти сразу несколько команд из РФ. Team Spirit также вошла в историю как одна из самых юных команд турнира — некоторые игроки, например Магомед Халилов, родились в 2002 году.