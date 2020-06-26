Уголовное дело возбудили после незаконной рубки деревьев в «Парковом»

Было уничтожено 32 березы, ущерб составил около 630 тысяч рублей.

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По факту незаконной рубки деревьев в микрорайоне «Парковый» в Челябинске возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что разрешение на снос зеленых насаждений на участке, граничащем с домами 1 по улице Бейвеля и 36 по улице Шмакова, а также с нечетными строениями по улице Клайна управление экологии и природопользования не выдавало.

«В следственном отделе ОП „Курчатовский“ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ, ход расследования которого находится на контроле в прокуратуре района», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, в феврале этого года жители «Паркового» пожаловались на незаконную рубку. Неизвестные уничтожили 32 березы, причинив ущерб в размере 630 тысяч рублей. По данному факту была организована прокурорская проверка.