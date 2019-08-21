Алексей Текслер проверил работу медучреждений Снежинска

Местный хирургический комплекс будто застрял в 70-х.

Сегодня, 21 августа, глава региона Алексей Текслер с рабочим визитом прибыл в закрытый город области, в Снежинск. В первую очередь, глава Челябинской области изучил проблемы здравоохранения в городе.

Первой точкой стала местная детская поликлиника. Здесь государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» внедряет новые бережливые технологии, благодаря которым дети, обратившиеся в медучреждение, разделяются на два потока: больные и здоровые. Для ребят отдельно организованы вход и регистратура. Как и во всех поликлиниках, которые посещал Алексей Текслер, глава региона проверил, насколько быстро и удобно можно записаться на прием к педиатру. Глава Челябинской области изучил два способа: через регистратуру и с помощью электронного терминала.

После детского медучреждения Алексей Текслер посетил хирургический корпус. Здесь все оказалось не таким прогрессивным, как в детской поликлинике: устаревшие оборудование и лифты, здание, давно требующее ремонта. Общее впечатление складывается такое, будто в этом корпусе время остановилось лет 50 назад. Глава региона поручил руководителям больницы совместно с областным минздравом составить список наиболее актуальных проблем, и после предоставить ему эти бумаги.

Отметим, что в закрытых городах, как правило, все медучреждения относятся к Федеральному медико-биологическому агентству. Потому и возникают сложности с включением этих больниц и поликлиник в областные программы.