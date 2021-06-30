Южноуральские производители смогут продавать продукты через сервис «Самокат»

Челябинск стал двадцатым городом, где начал работать проект

Онлайн-ритейлер с доставкой товаров «Самокат» (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group) 30 июня начал полномасштабную работу в Челябинске. В разных районах города уже открыто 13 «дакрсторов» из планируемых 15. Это склады площадью 180—230 кв. м, каждый рассчитан на обслуживание 20—25 тыс. домохозяйств. В штат набрали более 500 сотрудников. К концу года ожидается увеличение численности персонала до 1000. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной началу работы сервиса в столице Южного Урала.

Воспользоваться услугами «Самоката» можно ежедневно с 8 утра до 11 вечера через мобильное приложение. Доставка бесплатная, а минимальная сумма заказа — 100 рублей. Срок исполнения — от 15 до 30 минут в зависимости от района. Продукты доставляют курьеры на велосипедах или пешком. На пресс-конференции отметили, что такие сотрудники устраиваются в компанию как самозанятые. При этом наличие средства передвижения влияет на размер зарплаты, а велосипед можно взять на время работы в сервисе.

В ассортименте «Самоката» более 2,5 тыс. наименований товаров, их наличие отображается в приложении в онлайн-режиме, поэтому список всегда актуальный. Покупателям предлагают готовую еду, фрукты, ягоды, овощи, зелень, молоко, яйца, хлеб, выпечку, сыр, колбасу, сосиски. Кроме того, есть бытовая химия. Средний чек составляет 500—650 рублей. Продукты питания продаются в упаковке. Приобрести весовой товар через сервис нельзя.

«Мы полноценный онлайн-ритейлер. С поставщиками работаем напрямую, сами формируем ассортимент. Также у нас есть свой бренд. Под собственной торговой маркой выпускаются сыры, молочная продукция, бакалея, бытовая химия. Мы делаем акцент не на цене, как в случае с собственными торговыми марками других ритейлеров, а на качестве и эксклюзивности. Такую продукцию редко где можно встретить. Для ее выпуска мы специально находим региональных производителей. Собственная торговая марка помогает нам уменьшить влияние федеральных брендов», — пояснил директор по маркетингу онлайн-ритейлера «Самокат» Игорь Рожков.

Представитель «Самоката» отметил, что в ассортименте есть и продукция местных производителей. На них приходится от 10 до 30% от всего объема товара в зависимости от активности и разнообразия компаний. В Челябинске доступны для заказа почти 200 видов продуктов от уральских производителей — например мясо и колбасы от агрохолдинга «Ариант», молочная продукция от компании «Талицкое молоко» и «Ревдинского молочного комбината» из Свердловской области. Пока что «Самокат» работает с 13 местными производителями. Возможно, в скором времени компаний станет больше. По словам Игоря Рожкова, производители продуктов питания могут продавать товары через «Самокат» под своим брендом или под торговой маркой сервиса. Для этого нужно отправить заявку, провести дегустацию и пройти отбор.

Сервис «Самокат» поможет социальным службам города в работе с пожилыми людьми, уверен Александр Гусев, начальник управления социального обслуживания министерства социальных отношений Челябинской области.

«Есть национальный проект „Демография“, который состоит из пяти подпроектов. Один из них — „Старшее поколение“, он предусматривает внедрение систем долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Появление сервиса „Самокат“ мы рассматриваем как возможность передачи ряда социальных услуг, в первую очередь доставочных, на аутсорсинг. Планируем, что наши социальные работники, как это уже произошло в Москве и Санкт-Петербурге, перестанут носить сумки с продуктами, а высвободившееся время потратят на непосредственные услуги по уходу за пожилыми людьми. Мы уже обсудили со Сбербанком пилотный проект, определили центр социального облуживания — по Калининскому району. Посмотрим, как вс` работает. Надеемся, что не зря много лет учили пенсионеров пользоваться интернетом», — отметил Александр Гусев.

Сервис экспресс-доставки появился в 2018 году в Санкт-Петербурге под названием «Магазинчик», в апреле 2019-го переименован в «Самокат». С лета того же года стал доставлять продукты по Москве, затем — в Казани и Нижнем Новгороде. В 2021 году началась экспансия в другие регионы. Сейчас сервис работает в 20 городах России. Открыто более 630 «дарксторов». За лето этого года компания планирует зайти во все миллионники. В Челябинской области сервис намерен в скором времени начать работу в Копейске. «Самокат» входит в экосистему «Сбер», поэтому доступен в рамках подписки «СберПрайм», включающей еще девять небанковских услуг.