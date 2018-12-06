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/ В Челябинске установят мемориальную доску в честь Валерия Белоусова

В Челябинске установят мемориальную доску в честь Валерия Белоусова

Ее установят на доме, где проживал легендарный тренер.
сегодня в 16:26
  |  Хоккей

Мемориальную доску в честь известного хоккейного тренера и игрока Валерия Белоусова установят на доме № 65 по проспекту Ленина. Об этом сообщила администрация города.

Инициатором введения мемориала выступил депутат Челябинской городской Думы Андрей Сидоров. 5 декабря вопрос обсудили на общественных слушаниях, где проект был полностью поддержан.

Рекомендовать Комиссии по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории города Челябинска поддержать предложения инициатора по установке мемориальной доски Белоусову В.К. — говорится в сообщении администрации Челябинска.

Теперь результаты слушания будут направлены в Комиссию по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории города Челябинска.

В качестве игрока Валерий Белоусов провел 11 сезонов в составе «Трактора», 1 сезон в составе челябинского «Металлурга» и 2 года в магнитогорском «Металлурге». Валерий Белоусов является лучшим снайпером в истории челябинского хоккея.

В качестве тренера Валерий Константинович тренировал три команды: «Трактор», «Мателлург» Магнитогорск и «Авангард». С магнитогорской командой Валерий Белоусов дважды становился чемпионом хоккейной суперлиги, а также обладателем различных европейских хоккейных наград. В сезоне 2012−2013 Валерий Белоусов вывел родной «Трактор» в финал Кубка Гагарина, где «черно-белые» уступили в финале московскому «Динамо».

Валерия Белоусова не стало в апреле 2015 года. Именем наставника названа ледовая арена в Челябинске.

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