Несколько сотен тонн грязи вывезли из Челябинска

Подрядчики работают по утвержденному графику.

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В Челябинске подрядчики вывезли несколько сотен тонн грязи. Работы ведутся не во всем городе сразу, а согласно утвержденного графика. О том, как чистят город рассказала глава города Наталья Котова.

«Нельзя увидеть, что одновременно делается на территории всего города. У них есть график по вывозу, они ему следуют. Когда идет снег, вывозят вместе со снегом, когда снег тает, то проходят по прилотковой части, это отдельный подсчет, сколько вывезли грязи», — подчеркивает мэр.

Вскоре на дороги города выйдут и новые пылесосы, закупкой которых занимается муниципалитет. Пока объявлен конкурс, как только технику приобретут, она начнет эксплуатироваться. Кроме того, пылесосы, имеющиеся в наличии, были переданы подрядчику для ремонта и дальнейшего использования.