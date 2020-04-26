Опасен физически и психологически: эксперт о смартфонах в период пандемии

Оказывается, всеми любимый гаджет может «помочь» в распространении коронавируса.

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В период пандемии коронавирусной инфекции представлять опасность для здоровья человека может не только каждый выход из дома, но и его смартфон. Причём гаджет воздействует как физически, так и психологически, рассказал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков сайту «Прайм».

Так, по его словам, постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает на себя бактериальную среду, включая возможную инфекцию, при этом часто прикасается и к лицу, и к ушам его владельца. И для того, чтобы избежать заражения, необходимо регулярно дезинфицировать гаджет с помощью салфеток на основе изопропилового спирта, который не только отлично справляется с бактериями и вирусами, но и не портит смартфон.

Вредит частое использование гаджета и глазам, и осанке, и даже речи. Например, многие дети в двухлетнем возрасте уже не представляют свою жизнь без смартфона или планшета, регулярно просматривая мультики и играя в разные игры, что, по словам эксперта, может стать причиной задержки речевого развития.

Воздействует смартфон и психологически: в период пандемии общение человека «сузилось до экрана телефона», и потребность «быть в курсе всего» нарастает с каждым днём, причём часто люди читают дезинформацию, круглосуточно поддерживают пустые разговоры и как можно чаще проверяют социальные сети, что может привести к развитию болезненной зависимости от нарастающего новостного потока.

«Человек не должен становиться рабом окружающей его электроники. Героям рассказа американского фантаста и футуролога Рэя Брэдбери „Вельд“ попытка сбросить с себя электронные оковы стоила жизни. Мы обязаны внять этому грозному предупреждению»,— говорит Тимур Садыков.

Таким образом, возвращаясь домой после вынужденного выхода на улицу, следует не только тщательно вымыть руки, но и продезинфицировать свой смартфон. А время, которое раньше тратилось на чаты и соцсети, лучше провести с близкими.