Дорожники Челябинска приступили к восстановлению дефектов на асфальте

Впервые ремонт покрытия проводится в феврале.

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В Челябинске впервые приступили к ремонту дефектов дорожных покрытий в феврале. Об этом сообщила городская администрация сегодня, 15 февраля.

«При работах применяется специальная холодная модифицированная асфальтобетонная смесь, которую можно применять зимой. Этот опыт успешно применяется на федеральных и региональных трассах», — сообщили в мэрии Челябинска.

Отмечается, что пока восстановлено несколько выявленных дефектов, но работа будет продолжена. И на все восстановленные участки распространяется гарантия. Подрядчик будет следить за всеми отремонтированными покрытиями.

Также ночные работы контролировал председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров. Он отметил, что ненормативных ям на дорогах Челябинска не должно быть ни зимой, ни летом. Именно поэтому работы начались так рано.