/ Покупку литра бензина за 100 рублей предрекают независимые АЗС

По их словам, из-за скачка цен начинается монополизация рынка.

Несмотря на утверждения правительства, что цена на бензин не будет расти летом, независимые АЗС говорят о другом исходе ситуации. В независимом топливном союзе заявили: принятых мер недостаточно. Заправки, по утверждению, участников союза, начали борьбу за выживание. По стране их немало.

В сообщении НТС подчеркивается, что речь идет о судьбе 60% заправок, или около 15 тысяч АЗС. В случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года, предупреждают заправщики. — сообщает РБК.

Спасти ситуацию можно, либо отменив акцизы на бензин, либо перейдя на ручное управление в оптовом сегменте.

Сообщается, что к таким мерам правительство пока не готово.

Напомним, цена на бензин уже превысила 40 рублей. Антимонопольщики не видят нарушений, сообщая, что только 20% от этой цены они могут регулировать, но в этой части все в пределах нормы.

Владимир Путин во время «Прямой линии» затронул вопрос роста цен на бензин. Он назвал резкий скачок недопустимым и неправильным, и пообещал, что с 1 июля повышения акцизов не будет, и в целом правительство займется этой проблемой, постаравшись остановить рост и уменьшить цену.