/ Дороги в Челябинске будет ремонтировать компания из Нижнего Новгорода

Ей предстоит реализовать проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Челябинске выбрали подрядчика, который будет строить дороги. Реализацией проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» займется компания из Нижнего Новгорода Общество с ограниченной ответственностью «Нижавтодорстрой». Согласно документам, размещенным на сайте Госзакупок, это была единственная компания, подавшая заявку на участие.

На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» признать единственного участника Общество с ограниченной ответственностью «Нижавтодорстрой» и поданную им заявку соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе. — гласят сведения на Госзакупках.

Компании ООО «Нижавтодорстрой» предстоит отремонтировать 18 объектов улично-дорожной сети. Стоимость контракта определена в 827 731 рубль.