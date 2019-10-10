Движение автомобилей в центре Челябинска перекроют на неделю

Фрезерование асфальта проводится на улице Сони Кривой.

Послушать 00:00

В ближайшую неделю движение по улице Сони Кривой на участке от улицы Красной до Свердловского проспекта будет ограничено в связи с ремонтными работами. Об этом рассказали в администрации города.

«Подрядчик выполняет фрезерование старого дорожного покрытия. Закрытие улицы Сони Кривой будет происходить поэтапно по направлению в сторону улицы Лесопарковой. К укладке асфальтобетона приступят при благоприятных погодных условиях. Кроме того, в ночное время, при сухой погоде, дорожники будут работать на улицах Свободы и Цвиллинга, днем - на улице Коммуны»,— рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

В представитель компании-подрядчика рассказал, что перекрытие дороги носит условный характер, эффективность и время работ будут зависеть от погодных условий.

«По Сони Кривой будет временно перекрываться участок, не полностью. Например, мы работаем 2-3 часа пока, делаем асфальт. Этот участок будет временно перекрыт. Но всех местных пропускать будем. Через 2-3 будет открываться. Если пойдет дождь, работы прекратим. Мало ли, пробки в городе. Ремонт будет длиться максимум неделю. При хорошей погоде, если дождь пойдёт, мы остановимся. Будем работать и ночью, и днём. Вчера ночью начали асфальтировать, из-за дождя прекратили. Сегодня к вечеру тоже продолжаем»,— сообщил Александр Сидорук, заместитель гендиректора компании «Нижавтодорстрой».

Александр Сидорук также сообщил, что ремонтные работы на улицах Свободы и Коммуны близки к завершению. На данный момент начато фрезерование на Цвиллинга.