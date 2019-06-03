В Челябинске скоро стартует реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

С подрядчиком готовятся заключить договор.

В Челябинске скоро стартует реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчика определили в конце мая. Единственной компанией, подавшей заявку на реализацию проекта, стала компания ООО «Нижавтодорстрой» из Нижнего Новгорода.



С документами все в порядке, и с нашей стороны все в порядке. Ждем вторую сторону. Они несут полную ответственность за исполнение контракта, сделали полное финансовое обеспечение. Кого и как будут привлекать - уже их доля ответственности. — подчеркнул глава города Владимир Елистратов.

Напомним, что Челябинское УФАС России трижды отменяло итоги аукциона, проводимого Управлением дорожного хозяйства администрации города Челябинска по жалобам нескольких компаний.



Отметим, что руководитель области Алексей Текслер после объезда дорог в Челябинске подчеркнул, что его не устраивает сложившаяся обстановка. Глава региона настоял на том, что работы по восстановлению дорожной сети необходимо начинать в ближайшее время. Также Алексей Текслер настоял на отстранении от должности руководителя Управления дорожного хозяйства Челябинска Александра Шабалина, сейчас он уволен.

