Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.38 +0.32 72.84 +0.42
Челябинск
сейчас
 
+25 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В Челябинске скоро стартует реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Челябинске скоро стартует реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

С подрядчиком готовятся заключить договор.
сегодня в 11:46
  |  Общество
В Челябинске скоро стартует реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчика определили в конце мая. Единственной компанией, подавшей заявку на реализацию проекта, стала компания ООО «Нижавтодорстрой» из Нижнего Новгорода.

С документами все в порядке, и с нашей стороны все в порядке. Ждем вторую сторону. Они несут полную ответственность за исполнение контракта, сделали полное финансовое обеспечение. Кого и как будут привлекать - уже их доля ответственности. — подчеркнул глава города Владимир Елистратов.
Напомним, что Челябинское УФАС России трижды отменяло итоги аукциона, проводимого Управлением дорожного хозяйства администрации города Челябинска по жалобам нескольких компаний. 

Отметим, что руководитель области Алексей Текслер после объезда дорог в Челябинске подчеркнул, что его не устраивает сложившаяся обстановка. Глава региона настоял на том, что работы по восстановлению дорожной сети необходимо начинать в ближайшее время. Также Алексей Текслер настоял на отстранении от должности руководителя Управления дорожного хозяйства Челябинска Александра Шабалина, сейчас он уволен.
Общество
Проблемы ремонта дорог обсудили в программе «Большая студия» на ОТВ
29.05.2019
Проблемы ремонта дорог обсудили в программе «Большая студия» на ОТВ
Общество
Дороги в Челябинске будет ремонтировать компания из Нижнего Новгорода
28.05.2019
Дороги в Челябинске будет ремонтировать компания из Нижнего Новгорода
Общество
Судьба главного по дорогам в Челябинске решится после беседы с Алексеем Текслером
27.05.2019
Судьба главного по дорогам в Челябинске решится после беседы с Алексеем Текслером
Общество
Алексей Текслер заявил, что по большинству южноуральских дорог невозможно ездить
24.05.2019
Алексей Текслер заявил, что по большинству южноуральских дорог невозможно ездить
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Избранного ректора ЧелГУ Сергея Таскаева отстранили от должности декана физического факультета
сегодня в 15:48
Избранного ректора ЧелГУ Сергея Таскаева отстранили от должности декана физического факультета
Общество
Мэр Челябинска прокомментировал слухи о своей отставке
сегодня в 15:48
Мэр Челябинска прокомментировал слухи о своей отставке
Общество
В Челябинской области пройдет траурное мероприятие к 30-летию Ашинской трагедии
сегодня в 15:24
В Челябинской области пройдет траурное мероприятие к 30-летию Ашинской трагедии
Общество
Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Южноуральск
сегодня в 15:22
Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Южноуральск
Культура
Молодежная библиотека Челябинска организует флешмоб «Пушкин Day»
сегодня в 14:53
Молодежная библиотека Челябинска организует флешмоб «Пушкин Day»
Общество
Жители Челябинска выстроились в «Самый дружный хоровод» вместе со всей Россией
сегодня в 14:09
Жители Челябинска выстроились в «Самый дружный хоровод» вместе со всей Россией
Происшествия
Юного велосипедиста сбила иномарка в Челябинске
сегодня в 13:47
Юного велосипедиста сбила иномарка в Челябинске
Политика
Егор Ковальчук стал заместителем губернатора Челябинской области
сегодня в 13:46
Егор Ковальчук стал заместителем губернатора Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6