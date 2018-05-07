/ День Победы сократит южноуральцам трудовую неделю

В преддверии праздника рабочий день станет меньше на час.

Очередная сокращенная рабочая неделя началась у южноуральцев. В этом году День Победы приходится на среду и является официальным выходным днем. Таким образом, график на 9 мая позволит чередовать отдых и труд.

День Победы 9 мая в этом году выпадает на среду, в связи с чем в середине рабочей недели у россиян будет один выходной день. — отметили в пресс-службе Роструда.

При этом Роструд отмечает, что предшествующий Дню Победы день — 8 мая, должен быть сокращенным.

Напомним, следующие незапланированные выходные ждут южоуральцев в июне в связи с Днем России. Тогда рабочая неделя сократится до 3 дней. 1, 11 и 12 июня будут выходными.