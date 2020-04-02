Главы регионов смогут сами решать какие профилактические меры будут введены на их территориях

О дополнительных полномочиях сообщил Владимир Путин.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что нерабочие дни продлятся до 30 апреля. Тем не менее, глава государства подчеркнул, что из-за масштабов размера нашей страны, разной плотности населения, в каждом регионе и муниципалитете могут потребоваться свои профилактические меры.

«Главам субъектов Федерации по моему Указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», — подчеркнул Владимир Путин.

Таким образом, главы территорий смогут решить, какие меры необходимо принять, для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции по их региону.

«С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — отметил президент.

Нерабочие дни по-прежнему не коснутся органов власти, предприятий с непрерывным циклом производства, медучреждения, аптеки, службы жизнеобеспечения, а также магазины с товарами первой необходимости.