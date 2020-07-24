Дополнительный поезд в Москву начнет курсировать из Челябинска

Поехать на нем можно будет раз в четыре дня.

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Дополнительный поезд сообщением Челябинск — Москва начнет курсировать уже в субботу, 25 июля. Отправление — один раз в четыре дня. Состав будет следовать через Курган, Екатеринбург и Казань.

«Из Челябинска отправится 25, 29 июля; 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа; 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27 сентября и 01 октября в 16:45. Обратно из Москвы поезд отправится 27, 31 июля; 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28 августа; 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29 сентября и 03 октября в 18:50. Указано местное время», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Билеты можно купить в железнодорожных кассах, приложение и официальный сайт ОАО «РЖД». Добавим, что в новом составе есть места для маломобильных пассажиров, а также мужские и женские купе. Есть возможность перевезти домашнее животное без сопровождения владельца.

Напомним, в период пандемии вагоны дезинфициируют, уборку проводят не менее четырех раз в сутки. В поездах есть бесконтактные термометры. У проводников можно приобрести маски, санитайзеры и перчатки. При первых признаках болезни, пассажиру вызовут врачей.