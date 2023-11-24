Водителям трамваев и троллейбусов в Челябинске повысят зарплату

Речь идет об индексации надбавки водителям-новичкам

В Челябинске придумали, как привлечь новых водителей на городской электротранспорт — с 1 декабря 2023 года надбавка к зарплате для новичков составит не 5%, а 15% к зарплате. Таким образом, средний заработок водителей 3-го класса с 1 декабря 2023 года до вычета НДФЛ составит 39,8 тыс. рублей.

Как напомнили в ООО «ЧелябГЭТ», третий класс вождения присваивается тем, кто только закончил обучение. Спустя год безаварийной работы можно получить второй (+25% к зарплате), еще через год — первый класс (+35% к зарплате). Также классность можно получить досрочно, заняв одно из призовых мест в конкурсе профмастерства.

По словам замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова, ранее были увеличены надбавки за 1-й и 2-й классы вождения, а в начале следующего года планируется повысить также часовую базовую ставку водителей электротранспорта.

«Надбавки по классам 1 и 2 были увеличены ранее, благодаря чему многие водители пошли на повышение квалификации и начали зарабатывать больше. Также сейчас прорабатывается и просчитывается индексация часовой базовой ставки, что положительно скажется на всех классах водителей. Ориентировочный срок — первый квартал 2024 года», — рассказал Александр Егоров.

На обучение профессии водителя электротранспорта принимаются соискатели, достигшие 21 года, нужно пройти медосмотр водителя-профессионала, заключить ученический договор с ООО «ЧелябГЭТ» и по мере набора группы приступить к обучению. Сроки обучения: 4,5 месяца — на базе категорий B, C или D; 5,5—6 месяцев в остальных случаях (трамвай, троллейбус соответственно).