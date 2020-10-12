Дополнительные места для приема больных с COVID-19 в Магнитогорске

В городе работают четыре компьютерных томографа.

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В Магнитогорске увеличили количество мест для пациентов, у которых диагностировали пневмонию и COVID-19. Часть нагрузки примет на себя терапевтическое отделение ГАУЗ «Городская больница № 3 города Магнитогорск».

«На сегодняшний день в городе работают четыре аппарата КТ: в городской больнице № 1, в городской больнице № 3, в медсанчасти, в медицинском центре „Новомед“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, в ближайшее время компьютерный томограф будет приобретен в ГАУЗ «Городская больница № 2». Медицинское учреждение готовится к приему аппарата, средства на покупку оборудования уже направлены.