Коронавирус подтвердился у 95 жителей Челябинской области

Общее число инфицированных возросло до 17 875 человек.

Послушать 00:00

Не снижается число заболевших коронавирусом в Челябинской области. По данным министерства здравоохранения Челябинской области, на утро понедельника, 12 октября, в регионе выявлено 95 новых случаев инфекции, 9 из которых — у школьников. Всего за период пандемии вирус подтвердился у 17 875 южноуральцев, 3 852 из которых продолжают лечение.



«За прошедшие сутки выписаны 75 человек. Всего 13 438 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 685 955. За прошедшие сутки — 4 835 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Шесть человек с коронавирусом скончались за прошедшие 24 часа. У всех коронавирус выявили как сопутствующее заболевание. Всего общее число умерших с COVID-19 увеличилось до 538 южноуральцев.

«За прошедшие сутки умерло 6 человек. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: диффузный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 83 года; острое нарушение мозгового кровообращения, гипертрофия миокарда, ковид сопутствующий — пациент, 80 лет; гипертоническая болезнь, легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 80 лет; морбидное ожирение, сахарный диабет, дыхательная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 65 лет; диффузный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 79 лет; острое нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, ковид сопутствующий — пациент, 55 лет»,— добавили представители министерства здравоохранения.

Напомним, до 18 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Также сохраняется обязательный масочный режим. Отметим, что по всем вопросам об инфекции в регионе работает горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16.