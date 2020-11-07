В Челябинской области коронавирус подхватили 185 человек

7 южноуральцев с COVID-19 умерли.

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На утро 7 ноября в Челябинской области официально зарегистрировано 21508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели 185 человек. Обновлённую статистику представили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в инфекционных отделениях городских больниц остаются 5163 пациента. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— сообщили в ведомстве.

65 человек выздоровели за последние сутки, всего с начала пандемии COVID-19 из больниц выписали 15618 южноуральцев. Классов, закрытых на карантин по коронавирусу, в регионе нет.

«За последние сутки скончались 7 человек. Коронавирус был сопутствующим у пациентов со следующими заболеваниями: ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 67 лет; сахарный диабет с осложнениями, постинфарктный кардиосклероз — пациентка, 69 лет; сахарный диабет, ишемическая кардиомиопатия — пациент, 64 года; ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь с поражением сердца — пациент, 81 год; ишемическая кардиомиопатия, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 80 лет; мелкоочаговый кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность — пациент, 80 лет; сахарный диабет с осложнениями, ишемическая кардиомиопатия — пациентка, 83 года»,— добавили в Минздраве Челябинской области.

Всего медики провели 853 698 исследований на коронавирус, в том числе 7401 — за последние сутки.