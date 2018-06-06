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/ 10 миллионов потратят на реконструкцию переходов в центре Челябинска перед саммитом ШОС

10 миллионов потратят на реконструкцию переходов в центре Челябинска перед саммитом ШОС

Всего регион получил 24 миллиона на благоустройство.
сегодня в 10:33
  |  Общество

По поручению губернатора Челябинской области из регионального бюджета выделили 24 миллиона рублей дополнительно. Деньги предназначены для благоустройство территорий. Их направят в южноуральскую столицу и в муниципалитеты.

Дополнительная поддержка муниципальных проектов осуществляется, поскольку экономика Южного Урала второй год подряд демонстрирует рост, появляются новые финансовые возможности у областного бюджета. В числе приоритетных остаются проекты по благоустройству, реализация которых позволяет шаг за шагом преображать в лучшую сторону наши города и районы. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Большая часть денег — 13 миллионов — останется в Челябинске. Город нуждается в средствах на подготовку к саммиту ШОС. Из них 3 миллиона пойдут на благоустройство городской среды в Ленинском районе. 10 миллионов направлены на подготовку проекта и ремонт пешеходных переходов на площади Революции.

11 миллионов рублей на благоустройство распределят между 9 муниципальными образованиями региона: Миасский, Южноуральский городские округа; Варненский, Еткульский, Кизильский, Кусинский, Октябрьский, Увельский и Чебаркульский муниципальные районы.

Напомним, что в центре Челябинска также появятся новые пешеходные переходы. Их построят на пересечении улиц Труда и Кирова и на улице Братьев Кашириных. Расходы оценили в 750 миллионов рублей.

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