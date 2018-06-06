/ 10 миллионов потратят на реконструкцию переходов в центре Челябинска перед саммитом ШОС

Всего регион получил 24 миллиона на благоустройство.

По поручению губернатора Челябинской области из регионального бюджета выделили 24 миллиона рублей дополнительно. Деньги предназначены для благоустройство территорий. Их направят в южноуральскую столицу и в муниципалитеты.

Дополнительная поддержка муниципальных проектов осуществляется, поскольку экономика Южного Урала второй год подряд демонстрирует рост, появляются новые финансовые возможности у областного бюджета. В числе приоритетных остаются проекты по благоустройству, реализация которых позволяет шаг за шагом преображать в лучшую сторону наши города и районы. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Большая часть денег — 13 миллионов — останется в Челябинске. Город нуждается в средствах на подготовку к саммиту ШОС. Из них 3 миллиона пойдут на благоустройство городской среды в Ленинском районе. 10 миллионов направлены на подготовку проекта и ремонт пешеходных переходов на площади Революции.

11 миллионов рублей на благоустройство распределят между 9 муниципальными образованиями региона: Миасский, Южноуральский городские округа; Варненский, Еткульский, Кизильский, Кусинский, Октябрьский, Увельский и Чебаркульский муниципальные районы.

Напомним, что в центре Челябинска также появятся новые пешеходные переходы. Их построят на пересечении улиц Труда и Кирова и на улице Братьев Кашириных. Расходы оценили в 750 миллионов рублей.