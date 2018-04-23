/ Фасады 138 домов дополнительно обновят к саммиту ШОС в Челябинске

Все здания расположены на гостевом маршруте.

Гостевой маршрут, по которому поедут участники саммитов ШОС и БРИКС, изучили волонтеры. Они обошли все улицы, отфотографировали 300 объектов. Обработав информацию, приняли решение: 138 домов включить в список доппрограммы капремонта. Их фасады нужно привести в порядок к международным мероприятиями.

64 волонтера в ручном режиме фотографировали здания на гостевом маршруте. За короткий срок 300 объектов они отфотографировали, соотнесли с программой, которая была. 138 домов передали регоператору. По этим домам будет проводиться работа по приведению их в красивый вид. Будет по каждому дому прорабатываться проект, паспорт фасада, и дома будут приводиться в соответствие по паспорту домов. — рассказала представитель дирекции подготовки саммитов ШОС и БРИКС Ирина Чиркова.



На этих улицах обновят фасады некоторых домов.



Изначально планировалось заняться 126 домами, которые находятся на гостевом маршруте. Их фасады обновят в течение двух лет. Они должны будут составить единую композицию.

По каким улицам проложен гостевой маршрут, смотрите в интерактивной карте.