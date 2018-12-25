/ Новые будки и корм получил челябинский приют

Помощь питомнику для собак оказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

6 будок и 150 килограммов корма получил приют для животных от депутата Госдумы Владимира Бурматова. В строительстве домиков для собак помогали жители города: неравнодушные челябинцы собирали деньги на материалы, а изготовлением будок занимались школьники и волонтеры.

Сейчас в приюте «БиМ» содержится около 200 животных. У каждого из них своя судьба. Например, первая жительницы приюта Найда была найдена сбитой на дороге. У собаки были сломаны практически все кости, но животное удалось спасти. И таких историй, как и постояльцев приюта, — сотни. Поэтому помощи, оказанная Владимиром Бурматовым, оказалась как нельзя кстати.

Пропитание — это у нас основная часть. Новые дома — новые животные. Поголовье нашего приюта увеличиться на количество будок. — рассказала Татьяна Порошина.

Кроме того, совсем недавно в Госдуме был принят новый закон об ответственном обращении с животными. По словам Владимира Бурматова, он поможет и приютам для животных. Новый закон обязывает желающих избавиться от животных сначала найти ему хозяина.

Несколько дней назад Государственной Думой был принят закон об ответственном обращении с животными, который позволит таким приютам для бездомных животных функционировать более эффективно и работать в правовом поле. — отметил Владимир Бурматов.

Также по новому закону животных нельзя содержать в барах и ресторанах и устраивать бои с их участием. Вне закона окажутся и контактные зоопарки, и цирки-шапито.