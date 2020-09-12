Детский фестиваль джазовой музыки прошёл в Челябинске

В этом году концерт состоялся уже в двадцатый раз.

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Ежегодный детский фестиваль джазовой музыки «Baby-Jazz» состоялся сегодня, 12 сентября, в Челябинске. На сцену воспитанники одноимённой студии вышли под руководством художественного руководителя фестиваля, флейтиста и композитора Георгия Анохина.

Яркий концерт прошёл на эстраде в Городском саду имени Пушкина. Исполнители в возрасте от шести до семнадцати лет пели не только известные джазовые и блюзовые композиции, но и эстрадные шлягеры в джазовой обработке. Послушать юные таланты многие челябинцы пришли семьями.

«Традиция устраивать фестиваль сохраняется уже 20 лет, с момента основания студии „Baby-Jazz“ в 2000 году. Фестиваль ни разу не делал паузы, проходит каждый год, и на нём всегда царит дружеская атмосфера. Солистов неизменно поддерживают опытные концертмейстеры. Сам маэстро Анохин также вышел на сцену, чтобы сыграть на флейте, продирижировать оркестром и дать творческое напутствие своим юным подопечным»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, многие юные исполнители джаза, повзрослев, продолжили свой музыкальный путь и превратились в настоящих профессионалов. Например, из «Baby-Jazz» вышли флейтистки Полина Васильева и Ника Степанова, саксофонист Сергей Стафеев, лауреат множества конкурсов и фестивалей певица Кристина Басуева и певица и тромбонистка Анастасия Иванова.