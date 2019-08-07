Дома челябинцев проверят регистраторы переписи

На Южном Урале стартовал первый этап подготовки к переписи населения 2020 года.

Челябинскстат начал работу по уточнению списков адресов домов. Регистраторы переписи, а всего их 731 человек, будут обходить дома в муниципалитетах региона и сверять правильность старых перечней. В Челябинске на эту работу выйдет 59 переписных работника.

За 30 дней, отведенных на проведение регистрационного обходы, им предстоит обойти 430 тысяч адресов, из них 35 тысяч в столице региона. Их задачей будет сверить фактическое наличие домов и строение на отведенном для них участке и отметить расхождения в картографическом материале.

«Помимо этого регистраторы внесут в маршрутные листы сведения о наличии в домах домофонов, кодовых замков, сделают записи о количестве подъездов многоквартирных домов с указанием номеров квартир, об отсутствии на домах указателей с их номерами и названиями улиц, о наличии в нежилых строениях жилых помещений и другие необходимые пояснения. Всю информацию они будут собирать, не заходя в дома и квартиры. Жители Челябинска и области смогут узнать регистраторов по удостоверению, которое действительно при предъявлении паспорта»,— сообщается на сайте Администрации города.

Полученная информация ляжет в основу организационного плана Всероссийской переписи населения 2020 года в Челябинской области.