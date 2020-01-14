Челябинцы могут заработать 60 тысяч на переписи населения

Росстат объявил всероссийский конкурс.

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В 2020 году состоится Всероссийская перепись населения. И сегодня, 14 января, Росстат объявил о начале конкурса на выбор талисмана грядущего события. Он будет размещаться на информационных материалах переписи, страницах в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий. Автор лучшей работы получит денежный приз.

Отмечается, что прообразом талисмана может стать что угодно: человек, животное, предмет и многое другое.

«Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную символику ВПН-2020», — отмечается в условиях конкурса.

Приём работ продлится до 10 февраля 2020 года. В конкурсе могут принять участие только совершеннолетние россияне. Все работы размещаются в Инстаграм, где нужно поставить метку аккаунта @strana2020, а также хештег #талисман_перепись. Обязательное условие — аккаунт автора должен быть открыт для всех пользователей. После этого нужно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020 и заполнить специальную форму, где потребуется дать ссылку на работу. Один участник может предложить не более трёх идей.

Победитель определяется в два этапа: общедоступным голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в которое войдут профессиональные художники и дизайнеры, представители Росстата, новостных изданий и другие.