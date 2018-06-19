/ Коммунальщики назвали адреса, где временно перекроют воду на третьем этапе опрессовки

Отключения коснутся жилых домов и социальных объектов Челябинска.

Представители «Уральской теплосетевой компании» уточнили ход предстоящих отключений горячей воды. Коммунальщики назвали точные адреса, которые попали под третий этап опрессовки. Профилактические работы пройдут в четырех районах города — Советском, Ленинском, Тракторозаводском и Калининском.

При проведении гидравлических испытаний возможны порывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность. Его температура составляет не более 40 градусов и не представляет серьезной опасности для здоровья людей. Тем не менее просим жителей Челябинска соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях выхода теплоносителя на поверхность по телефону диспетчерской службы: +7 (351) 246-72-72, 246−72−73. — предупреждают в «УТСК».

Адреса домов, попавших под очередной этап опрессовки:

Участок № 1 ДОКУМЕНТ

Участок № 2 ДОКУМЕНТ

Участок № 3 ДОКУМЕНТ

Участок № 4 ДОКУМЕНТ

Участок № 5 ДОКУМЕНТ